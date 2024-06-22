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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану

В 1-м туре Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, Роналду провел на поле всю игру.

«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану | Источник: Sports.Ru

"Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов.

Роналду — фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьет шесть мячей на этом турнире«, — сказал экс-игрок “Зенита” и сборной Португалии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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