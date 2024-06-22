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16:52 (мск), источник: RT на русском

Сборная России по фиджитал-футболу разгромила Бразилию в полуфинале Игр БРИКС

Сборная России по фиджитал-футболу одержала победу над командой Бразилии в полуфинале Игр стран БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счётом 8:2. Россияне смогли выиграть и интерактивную, и физическую части футбольного двоеборья.

В финале турнира Россия встретится с Казахстаном. Матч пройдёт 22 июня. Начало — в 18:30 мск.

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них принимают около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они соревнуются в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов.

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