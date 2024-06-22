Шик забил 6 голов на последних двух Евро — больше всех. У Роналду и Кейна по 5 мячей | Источник:

Кроме того, Шик забивает 0,9 гола за матч на Евро (6 голов в 7 матчах), только у Мишеля Платини результат лучше — 1,8 гола за игру (минимум 5 матчей).