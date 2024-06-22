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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду проводит 19-й матч подряд на Евро — это рекорд. Португалец обошел Бонуччи

Сборная Португалии играет с командой Турции в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Роналду проводит 19-й матч подряд на Евро — это рекорд. Португалец обошел Бонуччи | Источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и стал первым игроком в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за сборную на Евро.

Он опередил защитника Леонардо Бонуччи, который провел 18 матчей подряд на чемпионатах Европы в составе сборной Италии.

Роналду удерживает рекорд по матчам на чемпионатах Европы. Игра против Турции стала для него 27-й на Евро.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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