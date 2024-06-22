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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду отдал передачу, выйдя вдвоем с Бруну на вратаря Турции. У Криштиану 1-е голевое действие на Евро-2024

На 55-й минуте ему и полузащитнику сборной Португалии Бруну Фернаншеду удалось убежать к воротам Алтая Байындыра.

Роналду отдал передачу, выйдя вдвоем с Бруну на вратаря Турции. У Криштиану 1-е голевое действие на Евро-2024 | Источник: Sports.Ru

39-летний форвард не стал пытаться обыграть голкипера сборной Турции и вместо этого сделал пас своему партнеру, который в касание отправил мяч в сетку пустых ворот — 3:0.

Теперь на счету Роналду есть одно голевое действие в двух матчах на чемпионате Европы 2024 года.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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