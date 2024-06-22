Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Турция
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21.06
Нидерланды
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швейцария
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Шотландия
Венгрия
Все события
20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Португалия вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд. Сборная гарантировала себе 1-е место в группе

Португальская сборная разгромила команду Турции (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

Португалия вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд. Сборная гарантировала себе 1-е место в группе | Источник: Sports.Ru

В матче 1-го тура португальцы одержали победу над сборной Чехии со счетом 2:1. 26 июня Португалия сыграет с командой Грузии в 3-м туре чемпионата Европы.

Таким образом, после 2 побед в первых двух турах команда Роберто Мартинеса уже гарантировала себе 1-е место в группе F. Португалия вышла в плей-офф чемпионатов Европы в 8-й раз подряд.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь