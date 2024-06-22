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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира

Португалец отдал голевой пас на Бруну Фернандеша во втором матче группового этапа с командой Турции.

Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира | Источник: Sports.Ru

Для Роналду, который проводит свой шестой чемпионат Европы, это седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части Евро.

Он стал лучшим ассистентом в истории турнира, обойдя чеха Карела Поборски (6 ассистов).

Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро с 14 голами.

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