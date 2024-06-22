Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира | Источник:

Для Роналду, который проводит свой шестой чемпионат Европы, это седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части Евро.