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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Бруну об ассисте Роналду: «Лучший бомбардир Португалии делает передачу в такой ситуации — это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы»

Форвард сборной Португалии ассистировал хавбеку, выбежав вдвоем с ним на вратаря сборной Турции.

Бруну об ассисте Роналду: «Лучший бомбардир Португалии делает передачу в такой ситуации — это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы» | Источник: Sports.Ru

"Забивать нравится всем, но это не самое важное, и мой гол это отражает. Криштиану — наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает передачу. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель — победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим победить«, — сказал полузащитник сборной Португалии, представляющий “Манчестер Юнайтед”.

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