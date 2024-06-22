Бруну об ассисте Роналду: «Лучший бомбардир Португалии делает передачу в такой ситуации — это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы»

"Забивать нравится всем, но это не самое важное, и мой гол это отражает. Криштиану — наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает передачу. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.
Все знают, что наша цель — победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим победить«, — сказал полузащитник сборной Португалии, представляющий “Манчестер Юнайтед”.
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