Хвича Кварацхелия: «Роналду — мой кумир. Счастлив, что встречусь с ним на поле, это мечта»
Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии во 2-м туре Евро-2024 (1:1). В 1-м туре грузинская команда уступила Турции (1:3).
Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии во 2-м туре Евро-2024 (1:1). В 1-м туре грузинская команда уступила Турции (1:3).
26 июня Грузия сыграет с командой Португалии в заключительном матче группового этапа Евро.
"Конечно, этот результат что-то значит, ведь это первое очко Грузии на Евро. Но мы немного разочарованы, так как могли победить перед матчем с Португалией. Это футбол, все возможно, будем бороться до конца, пока есть шансы.
Это нормально, мы чувствуем и радость, и разочарование. Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем Португалию, но хотим показать, что все возможно.
Роналду был для меня кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была моя мечта, и мы увидим, что произойдет", — сказал вингер сборной Грузии.
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