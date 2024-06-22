Роналду ни разу не забил Турции за 4 матча — его худшая серия в сборной Португалии
Во втором матче группового этапа Евро-2024 сборная Португалии разгромила команду Турции со счетом 3:0.
Во втором матче группового этапа Евро-2024 сборная Португалии разгромила команду Турции со счетом 3:0.
Криштиану Роналду ни разу не забивал в ворота турецкой сборной, хотя встречался с ней четыре раза.
Тот же показатель у форварда в противостоянии с Албанией — ноль голов в четырех встречах.
В матче с Турцией Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша.
Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира.