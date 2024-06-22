39-летний Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро
Форвард сборной Португалии ассистировал Бруну Фернандешу в матче с Турцией (3:0) на чемпионате Европы 2024 года.
Форвард сборной Португалии ассистировал Бруну Фернандешу в матче с Турцией (3:0) на чемпионате Европы 2024 года.
Представляющий «Аль-Наср» футболист сделал это в 39 лет и 138 дней и стал самым возрастным игроком с результативной передачей в истории турнира.
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