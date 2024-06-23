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10:55 (мск), источник: Sport24

40-летний Вагнер Лав стал футболистом бразильского «Аваи»

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Бразилии «Аваи», сообщает пресс-служба команды.

Официально: 40-летний Вагнер Лав стал футболистом бразильского «Аваи» | Источник: sportrecife.com.br

Соглашение 40-летнего Вагнера будет действовать до мая 2025 года. Последним клубом Лава был «Атлетико Гойяненсе», в текущем сезоне опытный форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год.

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