40-летний Вагнер Лав стал футболистом бразильского «Аваи»
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Бразилии «Аваи», сообщает пресс-служба команды.
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Бразилии «Аваи», сообщает пресс-служба команды.
Соглашение 40-летнего Вагнера будет действовать до мая 2025 года. Последним клубом Лава был «Атлетико Гойяненсе», в текущем сезоне опытный форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год.