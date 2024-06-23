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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Марк-Энтони Кэй: «Месси — мировая икона, он дал МЛС большой толчок. Мы должны быть благодарны за то, что он приехал сюда»

"Месси — мировая икона, к нему приковано много внимания, так что его приезд в МЛС определенно дал лиге большой толчок.

Марк-Энтони Кэй: «Месси — мировая икона, он дал МЛС большой толчок. Мы должны быть благодарны за то, что он приехал сюда» | Источник: Sports.Ru

Сейчас люди говорят о МЛС больше, чем когда-либо, и дело не только в Месси. Он катализатор перемен в этой лиге. Эти перемены пойдут на пользу всем.

Мы должны быть благодарны за его присутствие и решение приехать сюда, а также отдать должное МЛС и владельцам за то, что они сделали предложение, которое принял. Приятно осознавать, куда движется МЛС.

Что касается противостояния с ним, он очень тихий парень, ничего не говорит, но это был отличный вызов. У него невероятно налаженная с Бускетсом, но, послушайте, пару раз я отобрал у него мяч. Когда-нибудь расскажу об этом своим детям! «- сказал хавбек “Нью-Инглэнд Революшн”.

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