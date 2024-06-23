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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Невилл о 895 голах Роналду: «Это почти незаконно! Он феномен, один из величайших, его самоотдача поражает»

"Не могу поверить: 895 голов. Это кажется ошибкой. Я хочу сказать, что знаю, что он достаточно забивал, но, честно говоря…

Невилл о 895 голах Роналду: «Это почти незаконно! Он феномен, один из величайших, его самоотдача поражает» | Источник: Sports.Ru

Его профессионализм — он ни разу в карьере не полагался на удачу при подготовке. Он феномен, один из величайших, кого мы когда-либо увидим.

Его самоотдача, стремление к победе поражают, а 895 голов — это вообще почти незаконно! «- сказал бывший партнер Роналду по “Манчестер Юнайтед” в эфире ITV.

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