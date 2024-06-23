Невилл о 895 голах Роналду: «Это почти незаконно! Он феномен, один из величайших, его самоотдача поражает»
"Не могу поверить: 895 голов. Это кажется ошибкой. Я хочу сказать, что знаю, что он достаточно забивал, но, честно говоря…
"Не могу поверить: 895 голов. Это кажется ошибкой. Я хочу сказать, что знаю, что он достаточно забивал, но, честно говоря…
Его профессионализм — он ни разу в карьере не полагался на удачу при подготовке. Он феномен, один из величайших, кого мы когда-либо увидим.
Его самоотдача, стремление к победе поражают, а 895 голов — это вообще почти незаконно! «- сказал бывший партнер Роналду по “Манчестер Юнайтед” в эфире ITV.
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