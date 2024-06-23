Невилл о 895 голах Роналду: «Это почти незаконно! Он феномен, один из величайших, его самоотдача поражает» | Источник:

Его профессионализм — он ни разу в карьере не полагался на удачу при подготовке. Он феномен, один из величайших, кого мы когда-либо увидим.