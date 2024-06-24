Бородюк о молодых россиянах: «СМИ пишут, что “Барса” уже на трубе, “Бавария” ожидает — это отражается на психологии. Талант — 40% успеха. Надо пахать — Роналду и в 39 лет делает это» | Источник: Sports.Ru

Второй момент — переход из юношеского футбола во взрослый. У нас появляются юные дарования, но в какой-то момент они не прогрессируют. Молодые футболисты попадают в топовые российские клубы с финансовыми возможностями, после чего их прогресс останавливается.

Один очень классный футбольный функционер говорил: «Общественность возносит молодых футболистов до небес, называют новыми Месси. Но после нескольких неудачных игр их с такой же скоростью закапывают».

Такие вещи очень сильно отражаются на психологии молодого футболиста. СМИ пишут, что «Барселона» уже на трубе, «Бавария» ожидает. Потом журналисты звонят в эти клубы, где им говорят, что даже не знают, что это за футболист. Конечно, такие вещи не проходят бесследно.