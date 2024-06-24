Лионелю Месси исполнилось 37 лет

Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.