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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Лионелю Месси исполнилось 37 лет

24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отмечает 37-летие.

Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.

Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз.

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