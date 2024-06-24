Роналду — лучший футболист в истории Португалии по версии FourFourTwo. Эйсебио — 2-й, Фигу — 3-й, Пепе — 5-й
Британский журнал составил список 33 лучших игроков в истории Португалии. Топ-10 выглядит так.
Британский журнал составил список 33 лучших игроков в истории Португалии. Топ-10 выглядит так.
1. Криштиану Роналду;
2. Эйсебио;
3. Луиш Фигу;
4. Руй Кошта;
5. Пепе;
6. Паулу Футре;
7. Деку;
8. Фернанду Пейротеу;
9. Мариу Колуна;
10. Жозе Агуаш.
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