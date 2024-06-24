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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — лучший футболист в истории Португалии по версии FourFourTwo. Эйсебио — 2-й, Фигу — 3-й, Пепе — 5-й

Британский журнал составил список 33 лучших игроков в истории Португалии. Топ-10 выглядит так.

Роналду — лучший футболист в истории Португалии по версии FourFourTwo. Эйсебио — 2-й, Фигу — 3-й, Пепе — 5-й | Источник: Sports.Ru

1. Криштиану Роналду;

2. Эйсебио;

3. Луиш Фигу;

4. Руй Кошта;

5. Пепе;

6. Паулу Футре;

7. Деку;

8. Фернанду Пейротеу;

9. Мариу Колуна;

10. Жозе Агуаш.

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