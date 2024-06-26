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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.
Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео | Источник: Sports.Ru

37-летний форвард «Интер Майами» попал в штангу, пробив из-за пределов штрафной на 36-й минуте.

Во втором тайме (на 68-й минуте) Лео выбежал к воротам и пробил выше створа, но в том эпизоде был зафиксирован офсайд.

Кроме того, на 87-й минуте нападающий попытался забить прямо с углового, закрутив мяч под перекладину. Вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил его.

После следующего углового и навеса Месси в штрафную началась борьба за мяч, в результате которой аргентинцы забили единственный гол в матче.

Добавим, что партнеры Месси в этом матче нанесли 5 ударов по воротам после его передач.

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