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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

41-летний вратарь Браво стал лучшим игроком матча Чили — Аргентина. Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

41-летний вратарь Браво стал лучшим игроком матча Чили — Аргентина. Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки | Источник: Sports.Ru

Несмотря на поражение чилийцев, лучшим игроком матча был признан 41-летний голкипер команды Клаудио Браво.

Отметим, что 37-летний форвард аргентинцев Лионель Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки.

По итогам матча 1-го тура Аргентина — Канада (2:0) лучшим был признан его партнер Хулиан Альварес.

Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео.

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