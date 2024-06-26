41-летний вратарь Браво стал лучшим игроком матча Чили — Аргентина. Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.
Несмотря на поражение чилийцев, лучшим игроком матча был признан 41-летний голкипер команды Клаудио Браво.
Отметим, что 37-летний форвард аргентинцев Лионель Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки.
По итогам матча 1-го тура Аргентина — Канада (2:0) лучшим был признан его партнер Хулиан Альварес.
Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео.
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