41-летний вратарь Браво стал лучшим игроком матча Чили — Аргентина. Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки | Источник: Sports.Ru

Несмотря на поражение чилийцев, лучшим игроком матча был признан 41-летний голкипер команды Клаудио Браво.

Отметим, что 37-летний форвард аргентинцев Лионель Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки.

По итогам матча 1-го тура Аргентина — Канада (2:0) лучшим был признан его партнер Хулиан Альварес.

Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео.