Скалони после 1:0 с Чили: «Заслуженная победа Аргентины. Месси? Помню его забег на 50 метров, пока не могу сказать, как он себя чувствует» | Источник: Sports.Ru

"Заслуженная победа, матч был непростым, и она был выигран в самый неожиданный момент. Но команда всегда продолжала верить и атаковать. Сборная Чили проделала отличную работу.

После игры я с Месси не разговаривал. Помню его забег на 50 метров. Я не могу сказать, как он себя чувствует, потому что не видел его после матча.

В следующем матче сыграют ребята, которые не играли в первых встречах, потому что я должен увидеть их в деле, и они этого заслуживают.

Сегодня Лаутаро [Мартинес] забил, мы очень рады. Первый, кто этому рад — он сам, затем — Хулиан [Альварес]. И третий — я.

Дибу [Мартинес] спас нас дважды, мы им довольны. Энцо [Фернандес] чувствует себя хорошо, он восстанавливается и возвращается на свой уровень, он нам нужен", — сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

Месси собирает стадионы на Кубке Америки: теперь помог Аргентине обыграть Чили.