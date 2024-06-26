Месси — лучший левоногий игрок по версии FourFourTwo. Марадона — 2-й, Роберто Карлос — 4-й
Форвард сборной Аргентины занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. В список британского журнала включены 32 игрока.
Форвард сборной Аргентины занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. В список британского журнала включены 32 игрока.
В первую десятку попали:
1. Лионель Месси, Аргентина.
2. Диего Марадона, Аргентина.
3. Ференц Пушкаш, Венгрия.
4. Роберто Карлос, Бразилия.
5. Алессандро Костакурта, Италия.
6. Гарет Бэйл, Уэльс.
7. Арьен Роббен, Нидерланды.
8. Райан Гиггз, Уэльс.
9. Христо Стоичков, Болгария.
10. Мохамед Салах, Египет.
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