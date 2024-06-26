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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — лучший левоногий игрок по версии FourFourTwo. Марадона — 2-й, Роберто Карлос — 4-й

Форвард сборной Аргентины занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. В список британского журнала включены 32 игрока.

Месси — лучший левоногий игрок по версии FourFourTwo. Марадона — 2-й, Роберто Карлос — 4-й | Источник: Sports.Ru

В первую десятку попали:

1. Лионель Месси, Аргентина.

2. Диего Марадона, Аргентина.

3. Ференц Пушкаш, Венгрия.

4. Роберто Карлос, Бразилия.

5. Алессандро Костакурта, Италия.

6. Гарет Бэйл, Уэльс.

7. Арьен Роббен, Нидерланды.

8. Райан Гиггз, Уэльс.

9. Христо Стоичков, Болгария.

10. Мохамед Салах, Египет.

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