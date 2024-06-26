Ришарлисон в одних трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке: «Голубь вернулся ?»
Бразильский нападающий вернулся в расположение лондонского клуба для подготовки к предстоящему сезону Премьер-лиги.
Бразильский нападающий вернулся в расположение лондонского клуба для подготовки к предстоящему сезону Премьер-лиги.
Видео своего празднования в компании полузащитника Ива Биссума Ришарлисон опубликовал в инстаграме с подписью: «Siiiiiiiii, голубь вернулся ?».
Ришарлисон о депрессии: «После ЧМ мне казалось, что все рушится, я хотел сдаться. Найдите психолога, если нуждаетесь в этом — это спасает жизни, так или иначе».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?