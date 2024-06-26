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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ришарлисон в одних трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке: «Голубь вернулся ?»

Бразильский нападающий вернулся в расположение лондонского клуба для подготовки к предстоящему сезону Премьер-лиги.

Ришарлисон в одних трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке: «Голубь вернулся ?» | Источник: Sports.Ru

Видео своего празднования в компании полузащитника Ива Биссума Ришарлисон опубликовал в инстаграме с подписью: «Siiiiiiiii, голубь вернулся ?».

Ришарлисон о депрессии: «После ЧМ мне казалось, что все рушится, я хотел сдаться. Найдите психолога, если нуждаетесь в этом — это спасает жизни, так или иначе».

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