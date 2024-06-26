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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 30 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Сегодня Португалия играет с Грузией в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 30 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы | Источник: Sports.Ru

На 17-й минуте форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной, но грузинский голкипер Георгий Мамардашвили парировал удар португальца, переведя мяч на угловой.

Криштиану Роналду исполнил штрафной удар на Евро в 30-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере — 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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