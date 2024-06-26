У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 30 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы | Источник:

Криштиану Роналду исполнил штрафной удар на Евро в 30-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере — 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.