Роналду — первый европейский футболист с 50 матчами на топ-турнирах сборных
Форвард сборной Португалии вышел в стартовом составе на игру Евро-2024 против Грузии. Это его 28-й матч на чемпионате Европы. На чемпионате мира он провел 22 игры.
Форвард сборной Португалии вышел в стартовом составе на игру Евро-2024 против Грузии. Это его 28-й матч на чемпионате Европы. На чемпионате мира он провел 22 игры.
Роналду стал первым европейским футболистом с 50 играми на топ-турнирах сборных.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?