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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — первый европейский футболист с 50 матчами на топ-турнирах сборных

Форвард сборной Португалии вышел в стартовом составе на игру Евро-2024 против Грузии. Это его 28-й матч на чемпионате Европы. На чемпионате мира он провел 22 игры.

Роналду — первый европейский футболист с 50 матчами на топ-турнирах сборных | Источник: Sports.Ru

Роналду стал первым европейским футболистом с 50 играми на топ-турнирах сборных.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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