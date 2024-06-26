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26 июня, источник: Sports.Ru

Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш

Нападающий сборной Португалии покинул поле на 66-й минуте матча Евро-2024. Вместо Роналду в игру вступил Гонсалу Рамуш.

Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш | Источник: Sports.Ru

В каждом из двух предыдущих матчей группового этапа — против Чехии и Турции — Криштиану отыграл все 90 минут. На данный момент форвард не забил ни одного гола на турнире и отметился голевой передачей.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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