Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин — 7. Португальцы проиграли 0:2 и владели мячом 68% времени | Источник: Sports.Ru

Показатель владения мячом составил 68% на 32% также в пользу португальцев.

Счет по угловым — 11 к 1 в пользу команды под руководством Роберто Мартинеса.

Кроме того, Георгий Мамардашвили совершил 5 сэйвов в этой игре, вратарь португальцев Диогу Кошта отразил 1 удар.