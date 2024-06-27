Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин — 7. Португальцы проиграли 0:2 и владели мячом 68% времени
Грузинская команда 7 раз пробила в сторону ворот Португалии. 5 ударов португальцев пришлись в створ, грузины попали в створ трижды.
Грузинская команда 7 раз пробила в сторону ворот Португалии. 5 ударов португальцев пришлись в створ, грузины попали в створ трижды.
Показатель владения мячом составил 68% на 32% также в пользу португальцев.
Счет по угловым — 11 к 1 в пользу команды под руководством Роберто Мартинеса.
Кроме того, Георгий Мамардашвили совершил 5 сэйвов в этой игре, вратарь португальцев Диогу Кошта отразил 1 удар.
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