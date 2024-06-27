Роналду пнул бутылку, покидая поле в матче с Грузией. Португалец был недоволен заменой на 66-й | Источник: Sports.Ru

К тому моменту грузинская сборная уже вела со счетом 2:0, нападающему не удалось отличиться результативными действиями.

Покидая поле, он изо всех сил пнул бутылку с водой.

Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш.

У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд.