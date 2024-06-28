Месси пропустит матч Кубка Америки с Перу, чтобы лучше подготовиться к игре ¼ финала (Гастон Эдуль) | Источник: Sports.Ru

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, 37-летний форвард «Интер Майами» сегодня должен пройти медицинское обследование. В матче с Чили (1:0) он получил мышечное повреждение.

Ожидается, что игрок в любом случае пропустит матч против перуанцев, чтобы лучше подготовиться к четвертьфиналу.

Месси получил мышечное повреждение в матче с Чили: «У меня также пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось».