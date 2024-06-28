Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Все события
10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси пропустит матч Кубка Америки с Перу, чтобы лучше подготовиться к игре ¼ финала (Гастон Эдуль)

Матч пройдет 29 июня (начало по московскому времени — 30 июня в 03:00). Аргентинцы уже обеспечили себе выход в ¼ финала турнира.

Месси пропустит матч Кубка Америки с Перу, чтобы лучше подготовиться к игре ¼ финала (Гастон Эдуль) | Источник: Sports.Ru

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, 37-летний форвард «Интер Майами» сегодня должен пройти медицинское обследование. В матче с Чили (1:0) он получил мышечное повреждение.

Ожидается, что игрок в любом случае пропустит матч против перуанцев, чтобы лучше подготовиться к четвертьфиналу.

Месси получил мышечное повреждение в матче с Чили: «У меня также пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь