Геннадий Орлов: «Дзюба в “Спартаке” главного тренеришкой называл, а Эмери вон чего достигает. Если бы Анчелотти такое сказал, я бы понял. Вы же не были тренерами, чтобы так отзываться» | Источник: Sports.Ru

Есть такое шоу «Это футбол, брат». У них хороший подбор экспертов, которым веришь: подтверждают свое мнение доводами. Но после 1-го тура они очень сильно засомневались в Роналду.

У него была ошибка, но Криштиану все равно ведущий игрок команды и еще сделает результат. Он и не должен забивать по три-пять мячей — Роналду играет на команду. Футбол — это же командная игра.

Вот вы вспомнили Широкова, был Дзюба с «тренеришкой». Если бы еще Анчелотти такое сказал, я бы понял. Ребята, но вы же сами не были тренерами, чтобы так уничижительно о них отзываться.

Я иногда смотрю английскую передачу, которую Линекер ведет. Сам-то он не был мировой звездой, но иногда такое пробрасывает, что диву даешься. Мое мнение: оценка тренеров должна быть более сдержанной.

Почему мы так говорим про Абаскаля или Тедеско? Так они же сами нигде не играли и ничего не имеют в своем послужном списке. Их и оценивают все подряд.

Но у меня как у опытного комментатора мягкое пожелание к коллегам, участникам шоу-программ: деликатнее относиться к вопросам тренерского мастерства и искусства. Нельзя ставить себя на один уровень с топ-тренерами, если ты не был в его шкуре.

Бережнее относитесь к профессии тренера. Те специалисты, которые достигают успеха, — это великие люди. Кинорежиссеров много, а выдающихся — мало. Так и с тренерами", — сказал комментатор.