Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Все события
20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Гари Линекер: «Роналду должен играть. Он великолепно двигается, остро действует в штрафной. Но видно его разочарование»

Алан Ширер в ходе подкаста The Rest is Football, говоря о желании португальца забить, отметил: «Если он хочет играть, то играет, разве нет?».

Линекер ответил: "О да, он будет играть. Конечно. Он должен играть. Я все еще думаю, что он подвижен. Он остро действует в штрафной. Я наблюдаю за ним, он великолепно двигается, идет в одну сторону и оказывается в другой. И делает небольшие рывки.

Очевидно, он уже не способен выполнять большой объем работы, в своем возрасте он уже никого не догонит, однако стоит отметить его перемещения в районе штрафной. Но у него пока не получается [забить]. Он промахивается, и видно его разочарование", — сказал бывший форвард сборной Англии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь