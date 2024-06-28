Гари Линекер: «Роналду должен играть. Он великолепно двигается, остро действует в штрафной. Но видно его разочарование»

Линекер ответил: "О да, он будет играть. Конечно. Он должен играть. Я все еще думаю, что он подвижен. Он остро действует в штрафной. Я наблюдаю за ним, он великолепно двигается, идет в одну сторону и оказывается в другой. И делает небольшие рывки.

Очевидно, он уже не способен выполнять большой объем работы, в своем возрасте он уже никого не догонит, однако стоит отметить его перемещения в районе штрафной. Но у него пока не получается [забить]. Он промахивается, и видно его разочарование", — сказал бывший форвард сборной Англии.