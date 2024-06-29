Зачем в футболе центральный круг: есть очень интересная версия | Источник: Getty Images

Одним из основных элементов разметки на футбольном поле является центральный круг. Без него невозможно представить зеленый газон, на котором ногами гоняют мяч. Но зачем он нужен? Какое у него предназначение?

Команды собирались в центре

Центральный круг появился в футболе вместе с другими элементами разметки. Их утвердила Футбольная ассоциация Англии в 1863 году. Тогда же были закреплены параметры — например, диаметр центрального круга составляет десять ярдов, или 9,15 метра.

Существует одна интересная легенда, которая раскрывает суть появления очерченной центральной зоны. На заре футбола обе команды перед началом матча вставали кругом, а в его центр заходили капитаны и судья. После рукопожатий и приветствий игроки расходились по позициям. Однажды было решено нарисовать на поле круг, чтобы футболисты знали, куда вставать.

Прошло уже 160 лет, а окружность на поле так и осталась его неотъемлемой частью. Хотя традиция собираться в центре ушла в прошлое, ей до сих пор отдают своеобразную дань.

Заходить в зону нельзя

Но в современном футболе каждая мелочь имеет значение. И центральная зона тоже выполняет свою функцию.

В начале матча и после каждого гола мяч вводится в игру с центра поля. В этот момент игроки каждой команды находятся на своей половине поля. В центральном круге же могут присутствовать только те футболисты, команда которых разыгрывает мяч. Соперник не имеет права приближаться к ним, пока игровой снаряд не покинет центральную зону.

Больше никакого смысла зона в центре поля не несет. Но ее значимость в любом случае сложно переоценить.