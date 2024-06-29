Зачем в футболе центральный круг: есть очень интересная версия
Дань традициям.
Дань традициям.
Одним из основных элементов разметки на футбольном поле является центральный круг. Без него невозможно представить зеленый газон, на котором ногами гоняют мяч. Но зачем он нужен? Какое у него предназначение?
Центральный круг появился в футболе вместе с другими элементами разметки. Их утвердила Футбольная ассоциация Англии в 1863 году. Тогда же были закреплены параметры — например, диаметр центрального круга составляет десять ярдов, или 9,15 метра.
Существует одна интересная легенда, которая раскрывает суть появления очерченной центральной зоны. На заре футбола обе команды перед началом матча вставали кругом, а в его центр заходили капитаны и судья. После рукопожатий и приветствий игроки расходились по позициям. Однажды было решено нарисовать на поле круг, чтобы футболисты знали, куда вставать.
Прошло уже 160 лет, а окружность на поле так и осталась его неотъемлемой частью. Хотя традиция собираться в центре ушла в прошлое, ей до сих пор отдают своеобразную дань.
Но в современном футболе каждая мелочь имеет значение. И центральная зона тоже выполняет свою функцию.
В начале матча и после каждого гола мяч вводится в игру с центра поля. В этот момент игроки каждой команды находятся на своей половине поля. В центральном круге же могут присутствовать только те футболисты, команда которых разыгрывает мяч. Соперник не имеет права приближаться к ним, пока игровой снаряд не покинет центральную зону.
Больше никакого смысла зона в центре поля не несет. Но ее значимость в любом случае сложно переоценить.
Дмитрий Панов