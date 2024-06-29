Соболев в «Зените», у Миранчука новый вариант в Италии. Главные слухи и трансферы дня
Главное на сегодня.
Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Сербии Иван Илич может перейти в петербургский «Зенит», сообщает Tuttosport.
По данным источника, «Зенит» предложил за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро. Илич сыграл все три матча группового этапа за сборную Сербии на Евро-2024.
В прошлом сезоне Иван Илич провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Стали известны подробности возможного перехода нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
Как сообщает «Чемпионат», сейчас клубы ведут переговоры о продаже Соболева. В случае успеха сумма трансфера Соболева составит порядка 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне 27-летний Александр Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.
Бразильский «Ботафого» всерьез интересуется защитником московского ЦСКА Виллианом Рошей, сообщает O Glorioso.
По данным источника, Роша является трансферной целью «Ботафого» на летнее окно переходов.
В прошлом сезоне 29-летний Виллиан Роша провел за ЦСКА 36 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока обороны в 6 миллионов евро.
Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор может вернуться на родину для продолжения карьеры, сообщает L'Equipe.
По данным источника, «Брест», занявший третье место в прошлом сезоне Лиги 1, намерен арендовать Изидора в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне 23-летний Вильсон Изидор провел за «Зенит» 27 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом итальянском клубе — «Дженоа», сообщает журналист Саша Тавольери.
По его данным, генуэзцы хотят арендовать Миранчука с возможностью или обязательством выкупа по окончании сезона.
В прошлом сезоне 28-летний Алексей Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.
Нападающий Хоселу, которого «Реал» недавно выкупил у «Эспаньола», стал игроком «Аль-Гарафы». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.
Контракт 34-летнего футболиста рассчитан на два года, с возможностью продления еще на один сезон.
«Руководство клуба выражает благодарность и признательность руководству “Реала” за прекрасное сотрудничество, которое открыло путь к успешному завершению сделки», — говорится в сообщении.
«Реал» заплатил за переход Хоселу 1,5 млн евро и за столько же продал испанца в «Аль-Гарафу».
«Галатасарай» оформил полноценный трансфер полузащитника Хакима Зиеша из «Челси».
Марокканский футболист был арендован турецким клубом в августе прошлого года.
31-летний хавбек достался «Галатасараю» бесплатно, что предусматривалось в соглашении между клубами при выполнении определенных условий.
Контракт Зиеша с командой из Стамбула рассчитан на сезон 2024/25 и предусматривает опцию продления еще на год. Зарплата игрока составит 2 850 000 евро в год.
В 23 матчах за «Галатасарай» Зиеш забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.
«Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Jijantes, «канониры» отправили в каталонский клуб трансферный запрос по 25-летнему футболисту.
Отмечается, что финансовые проблемы «Барселоны» могут поспособствовать продаже француза в «Арсенала».
Контракт Кунде с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.
В минувшем сезоне Кунде забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 48 матчах сине-гранатовых во всех турнирах.
Владимир Менес