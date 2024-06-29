Соболев в «Зените», у Миранчука новый вариант в Италии. Главные слухи и трансферы дня

Что в России

«Зенит» предложил 25 млн евро за участника Евро-2024

Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Сербии Иван Илич может перейти в петербургский «Зенит», сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Зенит» предложил за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро. Илич сыграл все три матча группового этапа за сборную Сербии на Евро-2024.

В прошлом сезоне Иван Илич провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

«Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере Соболева за 12 млн евро

Стали известны подробности возможного перехода нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

Как сообщает «Чемпионат», сейчас клубы ведут переговоры о продаже Соболева. В случае успеха сумма трансфера Соболева составит порядка 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Александр Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.

Защитник ЦСКА Роша является трансферной целью «Ботафого»

Бразильский «Ботафого» всерьез интересуется защитником московского ЦСКА Виллианом Рошей, сообщает O Glorioso.

По данным источника, Роша является трансферной целью «Ботафого» на летнее окно переходов.

В прошлом сезоне 29-летний Виллиан Роша провел за ЦСКА 36 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока обороны в 6 миллионов евро.

Французский «Брест» хочет арендовать форварда «Зенита»

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор может вернуться на родину для продолжения карьеры, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Брест», занявший третье место в прошлом сезоне Лиги 1, намерен арендовать Изидора в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 23-летний Вильсон Изидор провел за «Зенит» 27 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

Что в Европе и мире

«Дженоа» хочет арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты»

Источник: Соцсети

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом итальянском клубе — «Дженоа», сообщает журналист Саша Тавольери.

По его данным, генуэзцы хотят арендовать Миранчука с возможностью или обязательством выкупа по окончании сезона.

В прошлом сезоне 28-летний Алексей Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.

«Аль-Гарафа» объявила о переходе Хоселу из «Реала»

Нападающий Хоселу, которого «Реал» недавно выкупил у «Эспаньола», стал игроком «Аль-Гарафы». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Контракт 34-летнего футболиста рассчитан на два года, с возможностью продления еще на один сезон.

«Руководство клуба выражает благодарность и признательность руководству “Реала” за прекрасное сотрудничество, которое открыло путь к успешному завершению сделки», — говорится в сообщении.

«Реал» заплатил за переход Хоселу 1,5 млн евро и за столько же продал испанца в «Аль-Гарафу».

«Галатасарай» объявил о переходе Зиеша из «Челси»

«Галатасарай» оформил полноценный трансфер полузащитника Хакима Зиеша из «Челси».

Марокканский футболист был арендован турецким клубом в августе прошлого года.

31-летний хавбек достался «Галатасараю» бесплатно, что предусматривалось в соглашении между клубами при выполнении определенных условий.

Контракт Зиеша с командой из Стамбула рассчитан на сезон 2024/25 и предусматривает опцию продления еще на год. Зарплата игрока составит 2 850 000 евро в год.

В 23 матчах за «Галатасарай» Зиеш забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

«Арсенал» сделал запрос по защитнику «Барселоны»

«Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Jijantes, «канониры» отправили в каталонский клуб трансферный запрос по 25-летнему футболисту.

Отмечается, что финансовые проблемы «Барселоны» могут поспособствовать продаже француза в «Арсенала».

Контракт Кунде с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.

В минувшем сезоне Кунде забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 48 матчах сине-гранатовых во всех турнирах.