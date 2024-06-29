«Урарту» подписал контракт с российским нападающим

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Армянский футбольный клуб «Урарту» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

Срок соглашения 25-летнего нападающего с новой командой не сообщается.

С января 2024 года Игнатьев выступал за сербский «Железничар», в составе которого он сыграл 7 матчей и отдал одну результативную передачу. 30 августа сербский клуб расторг контракт с россиянином.