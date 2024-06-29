«Урарту» подписал контракт с российским нападающим
«Урарту» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.
Краснодар
Локомотив
Урарту
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Армянский футбольный клуб «Урарту» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.
Срок соглашения 25-летнего нападающего с новой командой не сообщается.
С января 2024 года Игнатьев выступал за сербский «Железничар», в составе которого он сыграл 7 матчей и отдал одну результативную передачу. 30 августа сербский клуб расторг контракт с россиянином.
Игнатьев является воспитанником «Краснодара», который покинул в январе 2020 года. После этого нападающий выступал за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив» и «Сочи».