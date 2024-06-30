Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
Все события
07:27 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер Аргентины Самуэль о травме Месси: «Ситуация улучшается. Будем следить за его состоянием день за днем»

Форвард сборной Аргентины пропустил матч 3-го тура Кубка Америки с Перу (2:0) из-за травмы.

"Он был в раздевалке, и мы заметили, что ему лучше. Ситуация улучшается, но [до матча ¼ финала] еще несколько дней, поэтому сейчас говорить что-то преждевременно.

Будем следить [за его состоянием] день за днем, поговорим с врачами", — сказал ассистент главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь