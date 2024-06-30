«Грузия уже победители — прошли в плей-офф, победили Роналду с португальцами с поднятым носом. Единственная сборная из бывшего СССР осталась на Евро, нужно за нее болеть». Челебадзе о Грузии | Источник: Sports.Ru

"Шансов больше у испанцев, но если грузины будут так же самоотверженно играть, как с португальцами, то все возможно. Конечно, трудно будет выиграть, но если до ничьи доведем, то в серии пенальти выиграем, опять-таки если будет такая самоотверженность.

Ясно, что мы будем играть вторым номером, ведь испанцы никому из соперников не дают сыграть первым, ведь они всегда держат мяч, катают, контролируют. Но у нас есть сумасшедший вратарь Георгий Мамардашвили, Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе, остальные просто бойцы, ложатся под смерть. Если игра у нас пойдет, то дойдет до пенальти, мы победим, я так хочу.

Мы уже победители, приехали на Евро, прошли в плей-офф, победили Криштиану Роналду с португальцами. Мы увидели, что умеем играть в футбол, такой, как раньше. Дай бог, чтобы футбольный бог нас наградил.

Мы обыграли португальцев с поднятым носом, но испанцы видят, что мы за команда, мы тоже будем сражаться. Команда постарается людям продлить праздник.

Я вижу, как россияне очень сильно поддерживают сборную Грузии, огромное спасибо за поддержку, за теплоту. Единственная сборная из бывшего СССР осталась на Евро, нужно за нее болеть«, — заявил экс-игрок сборной СССР и тбилисского “Динамо”.