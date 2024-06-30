Российская футболистка Абдуллина покинула английский «Челси»
Спортсменка выступала за клуб с декабря 2021 года.
Спортсменка выступала за клуб с декабря 2021 года.
ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Алсу Абдуллина, выступающая на позиции полузащитника, покинула английский футбольный клуб «Челси». Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Сегодня мы можем подтвердить, что Алсу Абдуллина покинула клуб по истечении срока контракта. Все в “Челси” хотят поблагодарить Алсу за ее вклад во время пребывания в клубе, мы желаем ей всяческих успехов в будущем», — говорится в сообщении.
Абдуллиной 23 года, она перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Вместе с командой футболистка выиграла чемпионат и Кубок Англии в сезоне-2022/23. Сезон-2023/24 россиянка провела в «Париже» на правах аренды, выиграв бронзовые медали чемпионата Франции. За сборную России Абдуллина провела 45 матчей.