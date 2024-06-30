Мартин Якубко: «Начал играть в хоккей, выхожу три-четыре раза в неделю на лед. Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ» | Источник: Sports.Ru

Мой сосед играет в ярославском «Локомотиве». Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ. У меня друзья из Магнитогорска и Челябинска, которые являются одними из лучших хоккейных регионов России«, — сказал бывший футболист “Амкара” и “Динамо” Мартин Якубко.

Он также рассказал об общении с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

"Не сказал бы, что мы с Малкиным — приятели, скорее знакомые. Мои друзья с ним очень близки.

Но если есть возможность где-то встретиться, мы пообщаемся. Не сказал бы, что мы прям друганы, но знаем друг-друга. Когда был чемпионат мира в Словакии, пацаны хотели сходить в ресторан, я немного помог", — сообщил Якубко.