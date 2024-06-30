Хосе Энрике: «Португалия победит Словению 1:0, забьет Роналду. Его критиковали за выступления на групповом этапе, и он снова докажет, что они ошибались»
Завтра национальные сборные встретятся в рамках ⅛ финала Евро-2024.
Завтра национальные сборные встретятся в рамках ⅛ финала Евро-2024.
"В матче ⅛ финала Португалии против Словении Криштиану Роналду заявит о себе. У него был не лучший групповой этап, и его критиковали за его выступления.
Я не считаю, что игра со Словенией будет легкой для Португалии, но думаю, что они выиграют со счетом 1:0, а Криштиану забьет победный гол.
Он включится и докажет, что сомневающиеся после группового этапа ошибались, как он часто делал в прошлом«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля”.
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