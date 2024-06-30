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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хосе Энрике: «Португалия победит Словению 1:0, забьет Роналду. Его критиковали за выступления на групповом этапе, и он снова докажет, что они ошибались»

Завтра национальные сборные встретятся в рамках ⅛ финала Евро-2024.

Хосе Энрике: «Португалия победит Словению 1:0, забьет Роналду. Его критиковали за выступления на групповом этапе, и он снова докажет, что они ошибались» | Источник: Sports.Ru

"В матче ⅛ финала Португалии против Словении Криштиану Роналду заявит о себе. У него был не лучший групповой этап, и его критиковали за его выступления.

Я не считаю, что игра со Словенией будет легкой для Португалии, но думаю, что они выиграют со счетом 1:0, а Криштиану забьет победный гол.

Он включится и докажет, что сомневающиеся после группового этапа ошибались, как он часто делал в прошлом«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля”.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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