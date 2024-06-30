Бруну об ассисте Роналду: «Криштиану хочет, чтобы сборная добилась успеха. Если бы он пробил, в любом случае забил бы» | Источник: Sports.Ru

— Считаете ли вы, что Роналду стал более командным игроком?

— Нет, после этого гола появилось много изображений, где Криштиану отдает голевую, одно из них — пас Куарежме в 2012 году.

В ситуации один на один с вратарем любой нападающий в мире сосредоточен на том, чтобы забить гол, но это решение для него было самым правильным. Если бы он решил пробить, в любом случае забил бы.

Самое важное для всех — чтобы Португалия побеждала, и Криштиану хочет, чтобы команда добилась успеха, чтобы отдельные игроки могли проявить себя, — сказал полузащитник сборной Португалии.