Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
Все события
22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Бруну об ассисте Роналду: «Криштиану хочет, чтобы сборная добилась успеха. Если бы он пробил, в любом случае забил бы»

В матче второго тура группового этапа Евро-2024 между Португалией и Турцией (3:0) Роналду вышел 1 на 1 с вратарем турков и покатил мяч Фернандешу на пустые ворота.

Бруну об ассисте Роналду: «Криштиану хочет, чтобы сборная добилась успеха. Если бы он пробил, в любом случае забил бы» | Источник: Sports.Ru

— Считаете ли вы, что Роналду стал более командным игроком?

— Нет, после этого гола появилось много изображений, где Криштиану отдает голевую, одно из них — пас Куарежме в 2012 году.

В ситуации один на один с вратарем любой нападающий в мире сосредоточен на том, чтобы забить гол, но это решение для него было самым правильным. Если бы он решил пробить, в любом случае забил бы.

Самое важное для всех — чтобы Португалия побеждала, и Криштиану хочет, чтобы команда добилась успеха, чтобы отдельные игроки могли проявить себя, — сказал полузащитник сборной Португалии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь