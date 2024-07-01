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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Глава FIGC о вылете Италии с Евро: «Игроки уровня Месси, Роналду и Мбаппе не появятся у нас в одночасье — таланты есть, но мы не можем влиять на политику клубов. Больше нельзя совершать ош

Италия уступила Швейцарии (0:2) в ⅛ финала Евро-2024. Ранее Гравина подтвердил, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера итальянской команды.

Глава FIGC о вылете Италии с Евро: «Игроки уровня Месси, Роналду и Мбаппе не появятся у нас в одночасье — таланты есть, но мы не можем влиять на политику клубов. Больше нельзя совершать ошибки» | Источник: Sports.Ru

— Выбор, который мы сделали, основан на чувстве большой ответственности. Мы должны доверять Спаллетти, и мы ему доверяем.

Через 60 дней начинается новый цикл, и мы не можем думать, что в случае изменений в Италии в одночасье появятся такие игроки, как Мбаппе, Роналду и Месси. Мы должны ценить таланты в этой стране — они у нас есть, об этом говорят результаты наших молодежных сборных.

Тем не менее мы так и не смогли начать разговор об усилении этих ребят, и мы не можем влиять на политику клубов по выбору [состава]. Мы стараемся вынести эту дискуссию на повестку дня.

— Что изменится после этой неудачи?

— Мы уже начали этот путь, проведя сравнение и обнаружив некоторые ошибки. Немедленный ответ заключается в том, чтобы принять целый ряд действий для исправления некоторых из них.

Первое, что я сделаю — найду 5−6 высококвалифицированных тренеров, которые работают в клубах Серии А, чтобы подвести итоги и составить сравнительную таблицу, связанную с прогрессом молодежи.

Мы больше не можем совершать ошибки, которые допускали долгое время. Больше нельзя стремиться сгладить противостояние, вместо этого оно должно быть достаточно резким, чтобы давать эффект, — сказал президент Федерации футбола Италии (FIGC).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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