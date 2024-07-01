Роналду, Облак, Леау, Дркушич, Пепе и Шешко выйдут в старте на игру Португалия — Словения
Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.
Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.
— вратарь: Диогу Кошта;
— защита: Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш;
— полузащита: Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья;
— нападение: Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау.
Матьяж Кек включил в стартовый состав сборной Словении таких игроков:
— вратарь: Ян Облак;
— защита: Юре Балковец, Яка Бийол, Ванья Дркушич, Жан Карничник;
— полузащита: Ян Млакар, Тими Элшник, Адам Гнезда-Черин, Петар Стоянович;
— нападение: Беньямин Шешко, Андраж Шпорар.
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