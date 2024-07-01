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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 32 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Команда под руководством Роберто Мартинеса играет со сборной Словении (0:0, перерыв) в ⅛ финала Евро-2024.

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 32 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы | Источник: Sports.Ru

На 34-й минуте форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной, но мяч пролетел над перекладиной ворот Яна Облака.

На 39-й минуте Роналду снова пробил со штрафного удара — португалец в очередной раз не попал в створ ворот.

Криштиану Роналду исполнил штрафные удары на Евро в 31-й и 32-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере — 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

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