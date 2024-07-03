Миранчук может переехать в США, на футболиста «Сочи» претендуют шесть европейских клубов. Трансферы и слухи дня

Что в России

Бакаев перешел в «Акрон»

Полузащитник Солтмурад Бакаев покинул «Рубин» и присоединился к «Акрону». 24-летний атакующий хавбек и казанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. В клуб из Тольятти, который дебютирует в РПЛ, Бакаев перебрался в статусе свободного агента.

С января 2020 года Солтмурад являлся игроком «Рубина». За команду из Казани футболист провел 92 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

В прошедшем сезоне воспитанник академии «Спартака» выступал на правах аренды за московскую «Родину». На счету Бакаева 26 матчей, 1 гол и 3 голевые передачи.

«Локомотив» отдал Раконьяца в аренду в венгерский клуб

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц продолжит карьеру в Венгрии. Форвард перешел на правах аренды в «Диошдьер». Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне 24-летний черногорец также на правах аренды выступал за «Бачка Топола» в Сербии. С момента перехода в июле 2022 года Марко Раконьяц также играл в аренде за «Црвену Звезду», а за «Локомотив» провел всего 15 матчей.

На футболиста «Сочи» претендуют «Бенфика», «Хоффенхайм», «Алавес» и три клуба АПЛ

«Бенфика», «Хоффенхайм», «Алавес» и три клуба АПЛ претендуют на защитника «Сочи» и сборной Словении Ваню Дркушича, сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов в сообществе «VK Спорт». По информации источника, «Сочи» готов продать 24-летнего футболиста за 7 млн евро + бонусы.

Отмечается, что до Евро-2024 словенцем интересовались «Спартак», «Краснодар», «Црвена Звезда», «Нант» и «Тулуза». Тогда «барсы» хотели выручить за него €3−5 млн уже с бонусами.

На чемпионате Европы Дркушич принял участие во всех четырех матчах сборной Словении, которая дошла до ⅛ финала, где только в серии пенальти уступила национальной команде Португалии с Криштиану Роналду. Такое выступление на Евро-2024 существенно повысило интерес к футболисту «Сочи» со стороны других клубов.

Напомним, что «Сочи» по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице.

ЦСКА заинтересован в левом защитнике из Туниса

В агентстве Mir Sport, представляющем интересы левого защитника «Монастира» Хичема Баккара, подтвердили интерес к футболисту со стороны ЦСКА. Ранее издание Ettachkila сообщило, что армейцы сделали тунисскому клубу предложение по трансферу 23-летнего игрока.

«Интерес со стороны ЦСКА действительно есть, но официального предложения мы не получали», — цитирует «Матч ТВ» представителя Mir Sport.

В сезоне-2023/24 Баккар провел за «Монастир» 25 матчей, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей и заработав 2 желтые карточки. Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тысяч евро.

Что в Европе и мире

«Тоттенхэм» объявил о подписании лучшего молодого игрока Чемпионшипа

«Шпоры» объявили о переходе из «Лидса» полузащитника Арчи Грея. С 18-летним англичанином подписан контракт, срок которого рассчитан до 2030 года. В лондонской команде Грей будет выступать под 14-м номером. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 41,25 млн евро.

В составе «Лидса» Грей провел 52 матча и в прошлом сезоне был назван лучшим молодым игроком Чемпиошипа. В активе новичка «Тоттенхэма» два матча и один гол за молодежную сборную Англии. В «Лидс» из «Тоттенхэма» после годичной аренды перешел защитник сборной Уэльса Джо Родон.

Миранчук может перейти в клуб из США

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в США. Как сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, интерес к футболисту сборной России проявляет клуб MLS «Ди Си Юнайтед». Дополнительной информации по этому поводу нет.

В прошлом сезоне Миранчук в 42 матчах за «Аталанту» забил 4 гола и отдал 12 голевых передач, а также стал победителем Лиги Европы. Действующий контракт 28-летнего хавбека с итальянским клубом истекает летом 2025 года.

Олич возглавил молодежную сборную Хорватии

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич возглавил молодежную сборную Хорватии U21, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза. Срок контракта с 44-летним специалистом не называется.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он трижды выиграл чемпионат России, а также стал двукратным обладателем Кубка России и завоевал Кубок УЕФА. С марта по июнь 2021-го хорват тренировал армейский клуб, приведя его к шестому месту в чемпионате России.

«Челси» объявил о подписании хавбека «Лестер Сити»

«Челси» объявил о переходе центрального полузащитника «Лестер Сити» Кирнана Дьюсбери-Холла. 25-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Дьюсбери-Холла составит 30 млн фунтов.

В минувшем сезоне Дьюсбери-Холл провел 44 матча в Чемпионшипе, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

«Лестер» занял первое место в Чемпионшипе-2023/24 и вышел в АПЛ. Командой руководил Энцо Мареска, который недавно стал новым главным тренером «Челси».