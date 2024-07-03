Романо: Пиоли возглавил «Аль-Иттихад»
Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заключил контракт с «Аль-Иттихадом». Соглашение рассчитано на три года, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заключил контракт с «Аль-Иттихадом». Соглашение рассчитано на три года, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
58-летний специалист на этом посту сменил Марсело Гальярдо. В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо в составе занял 5-е место в турнирной таблице.
Пиоли руководил «Миланом» с 2019 по 2024 год. Ранее он также тренировал «Фиорентину», «Интер», «Лацио» и другие клубы.