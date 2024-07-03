Романо: Пиоли возглавил «Аль-Иттихад»

58-летний специалист на этом посту сменил Марсело Гальярдо. В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо в составе занял 5-е место в турнирной таблице.