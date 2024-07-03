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10:23 (мск), источник: Sport24

Романо: Пиоли возглавил «Аль-Иттихад»

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заключил контракт с «Аль-Иттихадом». Соглашение рассчитано на три года, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Романо: Пиоли возглавил «Аль-Иттихад» | Источник: Getty Images

58-летний специалист на этом посту сменил Марсело Гальярдо. В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо в составе занял 5-е место в турнирной таблице.

Пиоли руководил «Миланом» с 2019 по 2024 год. Ранее он также тренировал «Фиорентину», «Интер», «Лацио» и другие клубы.

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