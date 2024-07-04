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07:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Интер Майами» выиграл 4 матча подряд без Месси и Суареса. Команда лидирует в таблице Восточной конференции

Команда тренера Херардо Мартино обыграла «Шарлотт» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

«Интер Майами» выиграл 4 матча подряд без Месси и Суареса. Команда лидирует в таблице Восточной конференции | Источник: Sports.Ru

Это четвертая победа подряд для «Интер Майами» после того, как футболисты команды Лионель Месси и Луис Суарес отправились в сборные Аргентины и Уругвая соответственно для участия в Кубке Америки.

Прежде клуб из Флориды обыграл «Филадельфию» (2:1), «Коламбус» (2:1) и «Нэшвилл» (2:1).

Добавим, что защитник Жорди Альба сделал результативные действия в двух матчах подряд — в игре с «Нэшвиллом» он забил, а против «Шарлотт» отметился голевой передачей.

«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 22 матчах.

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