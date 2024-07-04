Решение об участии Месси в матче с Эквадором еще не принято. Капитан Аргентины тренировался перед игрой
Команды сыграют в матче ¼ финала Кубка Америки.
Команды сыграют в матче ¼ финала Кубка Америки.
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу.
Месси провел тренировку в преддверии встречи с Эквадором, но решение об его участии в матче еще не принято.
«После разговора с Лионелем мы примем решение. Я еще не говорил с ним, поэтому мы не знаем, сыграет ли он», — заявил главный тренер команды Лионель Скалони.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг.