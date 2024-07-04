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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Решение об участии Месси в матче с Эквадором еще не принято. Капитан Аргентины тренировался перед игрой

Команды сыграют в матче ¼ финала Кубка Америки.

Решение об участии Месси в матче с Эквадором еще не принято. Капитан Аргентины тренировался перед игрой | Источник: Sports.Ru

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу.

Месси провел тренировку в преддверии встречи с Эквадором, но решение об его участии в матче еще не принято.

«После разговора с Лионелем мы примем решение. Я еще не говорил с ним, поэтому мы не знаем, сыграет ли он», — заявил главный тренер команды Лионель Скалони.

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