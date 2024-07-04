«Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. Бесит, когда кто-то еще осуждает Криштиану. Да ты сам два гола в жизни забил!» Мостовой о португальце

"Ясно, что я всегда говорил, что Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.