«Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. Бесит, когда кто-то еще осуждает Криштиану. Да ты сам два гола в жизни забил!» Мостовой о португальце

"Ясно, что я всегда говорил, что Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.
Когда кто-то говорит о том, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то еще осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести", — сказал бывший полузащитник сборной России.
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