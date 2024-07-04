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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мейра не упомянул Роналду в числе лучших игроков Португалии на Евро: «Я бы выбрал Кошту. Витинья также один из лучших, Мендеш»

В ⅛ финала вратарь португальцев отразил все три удара словенцев в послематчевой серии пенальти (0:0, 3:0 по пен.).

Мейра не упомянул Роналду в числе лучших игроков Португалии на Евро: «Я бы выбрал Кошту. Витинья также один из лучших, Мендеш» | Источник: Sports.Ru

"Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является Диогу Кошта. Он показал великолепное выступление.

Конечно, Витинья тоже провел фантастический сезон в «ПСЖ», также один из лучших игроков команды. Нуну Мендеш тоже играл хорошо. Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту«, — сказал бывший защитник “Зенита” и сборной Португалии.

В четвертьфинале чемпионата Европы португальцы сыграют против команды Франции 5 июля.

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