Мейра не упомянул Роналду в числе лучших игроков Португалии на Евро: «Я бы выбрал Кошту. Витинья также один из лучших, Мендеш» | Источник:

"Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является Диогу Кошта. Он показал великолепное выступление.

Конечно, Витинья тоже провел фантастический сезон в «ПСЖ», также один из лучших игроков команды. Нуну Мендеш тоже играл хорошо. Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту«, — сказал бывший защитник “Зенита” и сборной Португалии.