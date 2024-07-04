Мейра о слезах Роналду после незабитого пенальти: «Это помогло сплотиться команде. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном»

"Конечно, я был удивлен эмоциям Роналду после нереализованного пенальти, расстроен, потому что он отдает всего себя на поле всегда, он хочет забить как можно больше голов. Но он не забил пенальти, хотя это был очень важный момент для нас. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном. Сейчас нужно посмотреть, как мы покажем себя против Франции.