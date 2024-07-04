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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мейра о слезах Роналду после незабитого пенальти: «Это помогло сплотиться команде. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном»

В конце первого дополнительного тайма матча ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал 11-метровый удар. В перерыве нападающий не смог сдержать слез.

Мейра о слезах Роналду после незабитого пенальти: «Это помогло сплотиться команде. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, я был удивлен эмоциям Роналду после нереализованного пенальти, расстроен, потому что он отдает всего себя на поле всегда, он хочет забить как можно больше голов. Но он не забил пенальти, хотя это был очень важный момент для нас. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном. Сейчас нужно посмотреть, как мы покажем себя против Франции.

Я думаю, что это помогло сплотиться команде. Мы знали, что это разочарование для него самого, что он не смог помочь команде и реализовать пенальти, но команда сплотилась, пыталась помочь Роналду выйти из этой ситуации«, — сказал бывший защитник “Зенита” и сборной Португалии.

В четвертьфинале Евро португальцы сыграют против сборной Франции 5 июля.

«Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. Бесит, когда кто-то еще осуждает Криштиану. Да ты сам два гола в жизни забил!» Мостовой о португальце.

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