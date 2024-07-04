Линекер о слезах Роналду со Словенией: «Как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается. У Гаскойна на Евро-1990 слегка оттопырилась нижняя губа, но это был полный взрыв»

«Команда не проигрывала, еще было за что играть, и это было почти… я не хочу этого говорить, но это было почти как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается и он немного срывается, я это видел», — сказал Гари Линекер.
Он также вспомнил эмоции с Евро-1990, когда Пол Гаскойн получил желтую карточку в матче с ФРГ — это означало, что он пропустил бы финал, если бы Англия победила в полуфинале (британцы уступили немцам в серии пенальти со счетом 3:4 — Спортс).
«И это отличалось от случая с Гаскойном, когда у Газзы слегка оттопырилась нижняя губа, но это был своего рода полный взрыв», — заявил бывший нападающий сборной Англии.
Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.
Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг.