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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Линекер о слезах Роналду со Словенией: «Как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается. У Гаскойна на Евро-1990 слегка оттопырилась нижняя губа, но это был полный взрыв»

В дополнительное время матча ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

Линекер о слезах Роналду со Словенией: «Как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается. У Гаскойна на Евро-1990 слегка оттопырилась нижняя губа, но это был полный взрыв» | Источник: Sports.Ru

«Команда не проигрывала, еще было за что играть, и это было почти… я не хочу этого говорить, но это было почти как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается и он немного срывается, я это видел», — сказал Гари Линекер.

Он также вспомнил эмоции с Евро-1990, когда Пол Гаскойн получил желтую карточку в матче с ФРГ — это означало, что он пропустил бы финал, если бы Англия победила в полуфинале (британцы уступили немцам в серии пенальти со счетом 3:4 — Спортс).

«И это отличалось от случая с Гаскойном, когда у Газзы слегка оттопырилась нижняя губа, но это был своего рода полный взрыв», — заявил бывший нападающий сборной Англии.

Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду.

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