Линекер о слезах Роналду со Словенией: «Как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается. У Гаскойна на Евро-1990 слегка оттопырилась нижняя губа, но это был полный взрыв» | Источник:

«Команда не проигрывала, еще было за что играть, и это было почти… я не хочу этого говорить, но это было почти как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается и он немного срывается, я это видел», — сказал Гари Линекер.